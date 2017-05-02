Medikal Ekipman
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Medikal Ekipman 1218 0Acuson SC2000 Prime ultrason sistemi, mitral yetersizliğin güve nilir tanısı için gerçek zamanlı 3D kalp görüntülemeyi mümkün kılıyor. Siemens Healthineers, sağlık kuruluşlarındaki kapsamlı iş akışının bir parçası olarak kardiyoloji tedavisinin her aşamasında hasta görüntülemenin optimizasyonuna...
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Welch Allyn Connex Spot MonitörEyl 23, 2016Güncel
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MR’da çığır açan mıknatıs teknolojis ...Eyl 20, 2016Güncel
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Bilim
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Bilim 95 0Preimplantasyon Genetik Tarama (PGS) uygulaması ile hangi embriyonun en sağlıklı olduğunu daha net anlaşılırken, gebelik ve canlı doğum oranları artıyor ve düşük riski de belirgin oranda azalıyor İlerleyen yaş, tekrarlayan gebelik kaybı veya tekrarlayan tüp...
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Reflü tanısında Kateter ve Aside Duyarlı ...Oca 31, 2017Bilim
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Novartis Onkoloji’den İleri Evre Meme Kans ...Kas 18, 2016Bilim
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Erken Tanı Laboratuvarı Hayat KurtaracakKas 11, 2016Bilim
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İhracatın geleceği sağlık teknolojilerin ...Eyl 20, 2016Bilim
HASTANE
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Güncel 1572 0Medical Park Hastaneler Grubu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’nda Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülünü aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türk hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması...
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Yozgat Şehir Hastanesi Aralık’ta aç ...Ara 15, 2016Güncel
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Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fak ...Ara 9, 2016Güncel
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Demiri Pekmezden, Çinkoyu Köfteden AlınEyl 22, 2016Genel Sağlık
GENEL SAĞLIK
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Genel Sağlık 220 0...Read More
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Sigara Ağız Kanserini Tetikliyor!Oca 12, 2017Genel Sağlık
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Kalp hastalarının yeni umudu; Eriyen StentAra 28, 2016Genel Sağlık