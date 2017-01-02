Röportaj 808

Yanlış ellere geçen sağlık bilgileri, sahtecilik yolu ile farklı tedavilerde, reçetelerde hatta çok pahalı ameliyatlarda kullanılabiliyor ve bu sözde tedaviler için sigortadan yüklü ödemeler talep ediliyor… Günümüzde sağlık kurumlarına yönelik tehditler daha derin ve daha hasar verici hale gelmiş durumda. Bu da daha güçlü güvenlik stratejileri geliştirmeleri ve bu alanda yatırım yapmaları için BT’nin...