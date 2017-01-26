Medikal Ekipman
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Medikal Ekipman 1097 0Acuson SC2000 Prime ultrason sistemi, mitral yetersizliğin güve nilir tanısı için gerçek zamanlı 3D kalp görüntülemeyi mümkün kılıyor. Siemens Healthineers, sağlık kuruluşlarındaki kapsamlı iş akışının bir parçası olarak kardiyoloji tedavisinin her aşamasında hasta görüntülemenin optimizasyonuna...
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Welch Allyn Connex Spot MonitörEyl 23, 2016Güncel
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MR’da çığır açan mıknatıs teknolojis ...Eyl 20, 2016Güncel
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Bilim
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Bilim 1175 0Novartis tarafından geliştirilen yeni bir etkin madde, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından HR+/HER2- ileri evre meme kanserlerine yönelik birinci basamak tedavi alanında “çığır açan tedavi” olarak nitelendiriliyor. FDA’nın yaptığı değerlendirme; letrozol ile birlikte...
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Erken Tanı Laboratuvarı Hayat KurtaracakKas 11, 2016Bilim
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İhracatın geleceği sağlık teknolojilerin ...Eyl 20, 2016Bilim
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Abdi İbrahim’den Gebelik UygulamasıAğu 16, 2016Bilim
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Pakistan Medikal Bilimler Gambat Enstitüsü ...Ağu 8, 2016Bilim
HASTANE
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Güncel 1252 0Medical Park Hastaneler Grubu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’nda Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülünü aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türk hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması...
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Yozgat Şehir Hastanesi Aralık’ta aç ...Ara 15, 2016Güncel
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Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fak ...Ara 9, 2016Güncel
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Demiri Pekmezden, Çinkoyu Köfteden AlınEyl 22, 2016Genel Sağlık
GENEL SAĞLIK
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Genel Sağlık 10 0...Read More
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Sigara Ağız Kanserini Tetikliyor!Oca 12, 2017Genel Sağlık
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Kalp hastalarının yeni umudu; Eriyen StentAra 28, 2016Genel Sağlık