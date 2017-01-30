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    Medical Park, Sağlık Hizmeti İhracatının Liderleri Arasında

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    Medical Park Hastaneler Grubu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’nda Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülünü aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türk hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması...

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    Çalıntı sağlık bilgileri internette çarpıcı fiyatlardan satılıyor!

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    Yanlış ellere geçen sağlık bilgileri, sahtecilik yolu ile farklı tedavilerde, reçetelerde hatta çok pahalı ameliyatlarda kullanılabiliyor ve bu sözde tedaviler için sigortadan yüklü ödemeler talep ediliyor… Günümüzde sağlık kurumlarına yönelik tehditler daha derin ve daha hasar verici hale gelmiş durumda. Bu da daha güçlü güvenlik stratejileri geliştirmeleri ve bu alanda yatırım yapmaları için BT’nin...
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