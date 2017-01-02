Medikal Ekipman
-
Medikal Ekipman 1168 0Acuson SC2000 Prime ultrason sistemi, mitral yetersizliğin güve nilir tanısı için gerçek zamanlı 3D kalp görüntülemeyi mümkün kılıyor. Siemens Healthineers, sağlık kuruluşlarındaki kapsamlı iş akışının bir parçası olarak kardiyoloji tedavisinin her aşamasında hasta görüntülemenin optimizasyonuna...
-
-
Welch Allyn Connex Spot MonitörEyl 23, 2016Güncel
-
MR’da çığır açan mıknatıs teknolojis ...Eyl 20, 2016Güncel
-
Bilim
-
Bilim 67 0Yemek borusu, diyafram ve mideye ait kas yapılarının o bölümü yeterince kapatamaması ve bunun sonucunda mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasıyla kendini gösteren reflü, günümüzde pek çok insanın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji...
-
Novartis Onkoloji’den İleri Evre Meme Kans ...Kas 18, 2016Bilim
-
Erken Tanı Laboratuvarı Hayat KurtaracakKas 11, 2016Bilim
-
İhracatın geleceği sağlık teknolojilerin ...Eyl 20, 2016Bilim
-
Abdi İbrahim’den Gebelik UygulamasıAğu 16, 2016Bilim
HASTANE
-
Güncel 1445 0Medical Park Hastaneler Grubu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’nda Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülünü aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türk hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması...
-
Yozgat Şehir Hastanesi Aralık’ta aç ...Ara 15, 2016Güncel
-
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fak ...Ara 9, 2016Güncel
-
-
Demiri Pekmezden, Çinkoyu Köfteden AlınEyl 22, 2016Genel Sağlık
GENEL SAĞLIK
-
Genel Sağlık 160 0...Read More
-
Sigara Ağız Kanserini Tetikliyor!Oca 12, 2017Genel Sağlık
-
-
-
Kalp hastalarının yeni umudu; Eriyen StentAra 28, 2016Genel Sağlık